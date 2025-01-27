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Общество

В Заречном за неделю зарегистрировали 14 случаев гриппа

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В Заречном за минувшую неделю лабораторно подтвердили 14 случаев гриппа. Уровень заболеваемости в закрытом городе остается ниже среднего.

Об этом сообщает портал «Город Z». Чтобы не усугублять эпидемиологическую ситуацию, медики порекомендовали зареченским работодателям принять меры.

«Необходимо обеспечить надлежащие условия работы. Соблюдать температурный режим, регулярно проветривать помещения. А для тех, кто работает на открытом воздухе, необходимы помещения для обогрева», - пояснила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления № 59 ФМБА России Мария Лукьянова.

В Пензенской области за неделю с 13 по 19 января заболеваемость ОРВИ выросла на 336,4%. Было зарегистрировано 1 606 случаев вирусной инфекции и 5 - гриппа. У 4 пациентов выявили штамм А (H1N1, свиной грипп), у 1 - вирус типа В.

Грипп начинается остро. Для него характерны резкий подъем температуры тела (38 градусов и выше), сухой кашель или першение в горле и симптомы общей интоксикации: озноб, боли в мышцах и глазных яблоках, головная боль (она может локализоваться в области лба и надбровных дуг). Кашель сопровождается болью за грудиной.

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Источник — gorodz.info
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