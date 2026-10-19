В Пензе ликвидировали переход у перекрестка Красной и Тамбовской

Общество

В Пензе ликвидировали переход у перекрестка Красной и Тамбовской
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В Пензе ликвидировали пешеходный переход около дома № 11 на улице Тамбовской. Он располагался максимально близко к перекрестку с Красной.

Вместо него обустроили переход выше - в районе дома № 9а на Тамбовской.

В Пензе ликвидировали переход у перекрестка Красной и Тамбовской

Зебру оборудовали искусственной неровностью.

«Просим пешеходов пользоваться исключительно новым переходом, перед выходом на проезжую часть убедиться в безопасности и дождаться полной остановки транспортных средств», - обратились к пензенцам в управлении ЖКХ.

Горожан призывают не пересекать дорогу в неположенном месте.

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