20 октября температура в регионе опустится до минусовых значений

20 октября в Пензенской области будет малооблачно, без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут -2...+3 градуса, днем ртутные столбики поднимутся до +8...+13. К ночи на среду прогнозируется -1...-6, осадки также не предвидятся.

На протяжении суток будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что на начавшейся рабочей неделе на погоду в Пензенской области будет влиять скандинавский антициклон, будет ясно и сухо.

В старину считалось, что именно с 20 октября, по народным поверьям, начинается зима.