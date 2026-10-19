В 2026 году пензенцы реже ездили на дачи, чем в 2025-м

В Пензе подвели итоги дачного сезона, который в 2026 году продлился чуть больше 6 месяцев - с 18 апреля по 19 октября.

Как и раньше, автобусы возили пассажиров до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ по 19 маршрутам.

«Наши дачники совершили 241 837 поездок, а льготными картами воспользовались около 5 800 человек», - уточнил глава города Олег Денисов.

В этом году для пензенцев сохранили льготную стоимость проезда по транспортной карте. Стоимость билета в черте I пояса (протяженностью от 10 до 15 км) составляла 30 рублей, II (15-20 км) - 35, III (20-25 км) - 40, IV (25-45 км) - 45. Во столько же обходился провоз багажа.

В прошлом году дачный сезон в областном центре стартовал 19 апреля и завершился 20 октября. За 6 месяцев услугой воспользовались 6 274 человека, горожане совершили 261 674 поездки.