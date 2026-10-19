В Пензе организации обязали самостоятельно вывозить листву

Организациям необходимо заняться вывозом листьев, собранных на прилегающих участках. Вопрос обсуждали на совещании в администрации в понедельник, 19 октября.

«Участились случаи, когда собранное оставляют на муниципальных территориях. Видимо, в надежде, что вывоз возьмут на себя сотрудники «Пензавтодора», - написал глава Пензы Олег Денисов на своих страницах в соцсетях.

Он поручил главам районных администраций провести разъяснительную работу. Бизнес должен организовать транспортировку мусора самостоятельно, совместно с «Управлением благоустройства и очистки».

Вместе с тем Олег Денисов выразил благодарность всем, кто вносит вклад в уборку города на своей территории.

Ранее он подвел итоги месячника по благоустройству, начавшегося 7 сентября. К 12 октября удалось расчистить более 9,5 млн кв. м. Ликвидированы 183 несанкционированных навала мусора, на полигон по утилизации отправлено свыше 8 800 куб. м отходов.

Поскольку листва опала еще не вся, работы решено продлить до 1 ноября.