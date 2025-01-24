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Общество

Свиной грипп в Пензенской области: основные симптомы

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Среди случаев гриппа, которые регистрируются в Пензенской области на фоне заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями, преобладает вирус А (H1N1) - так называемый свиной грипп.

Об этом рассказала заместитель главного врача областного клинического центра специализированных видов медпомощи Джамиля Курмаева.

С 13 по 19 января в регионе зарегистрировали 1 606 случаев ОРВИ (неделей раньше - 368) и 5 случаев гриппа.

Джамиля Курмаева напомнила, что грипп начинается остро. Для него характерны резкий подъем температуры тела (38 градусов и выше), сухой кашель или першение в горле и симптомы общей интоксикации: озноб, боли в мышцах и глазных яблоках, головная боль (она может локализоваться в области лба и надбровных дуг). Кашель сопровождается болью за грудиной.

Грипп может угрожать жизни. При тяжелом течении болезни идет поражение нижних дыхательных путей с развитием пневмонии и признаками дыхательной недостаточности - одышкой или затруднениями в состоянии покоя.

Из-за недостатка кислорода в крови наблюдается цианоз носогубного треугольника - синюшное окрашивание кожи и слизистой оболочки в области носа и верхней губы.

«Помните, что симптомы гриппа не так уж и безобидны, как кажется на первый взгляд. Поэтому при этом заболевании важно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу и выполнять все его назначения», - призвала пензенцев специалист по инфекционным заболеваниям.

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Источник — фото ПОКЦ СВМП
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