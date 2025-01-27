Синоптики подготовили прогноз погоды на 28 января

27.01.2025 | 21:00

28 января погода в Пензенской области будет облачной с прояснениями. Прогноз подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут -3...+2 градуса, днем за окном окажется -2...+3 градуса.

На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер, порывы которого достигнут 12 метров в секунду.

Ранее синоптики предупредили, что в последние дни января в регион продолжит поставляться теплый и влажный воздух с Атлантики, из-за которого температурный режим останется повышенным.

В старину подмечали: если 28 января дует ветер, быть сырому году, короткая утренняя заря - к снегопаду, тусклые звезды - к теплу.