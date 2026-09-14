В День города в Пензе задержали несколько пьяных подростков

Во время празднования Дня города, 12 сентября, в Пензе задержали 4 подростков. У всех молодых людей возникли проблемы из-за алкоголя.

Двое находились в состоянии опьянения, двое распивали спиртное в общественном месте.

Подростков доставили в отдел полиции № 1 УМВД России по г. Пензе на улице Некрасова.

Еще одного горожанина задержали за мелкое хулиганство.

Грубых нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий допущено не было, сообщили в областном УМВД России. Безопасность горожан во время массовых мероприятий обеспечивали около 330 полицейских, 150 представителей общественных формирований, работников частных охранных организаций и сотрудников Росгвардии.

По данным полиции, в праздновании Дня города приняли участие около 130 000 пензенцев.