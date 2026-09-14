Глава Заречного проведет прямой эфир по проблемам молодежи

В четверг, 17 сентября, глава ЗАТО Алексей Костин проведет прямой эфир на тему «Молодежь в Заречном: проблемы и перспективы».

Он начнется в 16:00 на официальной странице местной администрации во «ВКонтакте».

Задать вопрос можно:

- через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе»;

- на официальных страницах администрации во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Мах.

Также есть возможность обратиться к главе города под его постом - анонсом эфира в Мах.

«Постараюсь максимально полно ответить на все ваши вопросы. Направлять их можно уже сейчас», - отметил Алексей Костин.