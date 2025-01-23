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Общество

Пенсионерам с большим стажем хотят увеличить выплаты

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Россиянам, имеющим большой страховой стаж, в перспективе могут увеличить пенсии. Об этом «Газете.Ru» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, сейчас разница в государственных выплатах пенсионерам с большим стажем работы и тем, кто не набрал нужных стажа и пенсионных баллов и получает лишь социальную пенсию, невелика. Поэтому следует уделить внимание первой категории граждан.

«Это могут быть шаги в том числе по поддержке тех людей, которые проработали длительный период времени. Имеют большой трудовой стаж, в период работы отчисляли страховые взносы», - пояснила депутат.

Светлана Бессараб также отметила, что сразу решить эти вопросы невозможно - пока они только рассматриваются.

С 1 января страховые пенсии увеличились на 7,3%. В среднем по России размер пенсии увеличился до 24 тыс. рублей. В Пензенской области этот показатель составляет 21 473,69 руб.

В феврале страховые и военные пенсии, а также социальные выплаты, пособия будут проиндексированы на 9,5%.

В 2025 году страховую пенсию по старости не назначат никому, кроме тех, кто имеет право оформить ее досрочно.

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