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Общество

Назван средний размер пенсии в Пензенской области

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С 1 января страховые пенсии увеличились на 7,3%. В Пензенской области средний размер государственного пособия достиг 21 473,69 руб., а фиксированная выплата (ФВ) - 8 728,73 руб. Для инвалидов I группы и пенсионеров старше 80 лет размер ФВ составляет 17 457,46 руб.

Как сообщили в региональном отделении Соцфонда России, индексация произведена автоматически. Она затронула как неработающих пенсионеров, так и тех, кто продолжает трудиться.

Изменения коснулись и прожиточного минимума пенсионера: с 1 января этот показатель повысился на 13,9% - с 11 246 руб. до 12 811. Пенсионерам, у которых общий доход ниже этой величины, назначается федеральная социальная доплата (ФСД). Если она уже была установлена ранее, то с января пенсионер будет получать 12 811 руб. и сверх этого - надбавку от январской индексации пенсии.

«При расчете ФСД учитывается не только пенсия, но и иные выплаты: ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), компенсации за оплату ЖКХ, дополнительное социальное обеспечение и другие. Общая сумма доходов определяется автоматически», - указали в Соцфонде.

Еще одно новшество, вступившее в силу с 1 января, касается граждан, достигших возраста 80 лет, и инвалидов I группы. Раньше ухаживающие за ними лица были вынуждены собирать множество документов, чтобы получать компенсационные выплаты. Теперь пенсии самих нуждающихся в уходе автоматически увеличены на 1 200 рублей, и эта надбавка будет ежегодно индексироваться. Нововведение коснулось 58 291 пенсионера, проживающего в регионе.

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