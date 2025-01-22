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Общество

Как мошенники обманывают детей: топ-3 схем

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ВТБ определил 3 самые распространенные мошеннические схемы, направленные на детей. Злоумышленники используют методы социальной инженерии, чтобы запугать несовершеннолетних или обманом заставить их передать доступ к финансовым средствам родителей. В последние месяцы банк фиксирует рост подобных случаев.

Основные схемы обмана включают:

1. Запугивание через звонки. Мошенники звонят ребенку, представляясь сотрудниками полиции, службы безопасности или других организаций, и сообщают о «чрезвычайной ситуации». Например, утверждают, что родителям угрожает опасность, и требуют срочно перевести деньги.

2. Обман через игры. Злоумышленники создают поддельные акции или выигрыши в онлайн-играх и просят ввести данные банковской карты для получения «приза». Также активно распространяется схема, когда детям предлагают приобрести игровую валюту, например в Roblox. Дети берут деньги из дома и отдают мошенникам.

3. Удаленное управление устройствами. Под предлогом защиты или помощи ребенка просят установить программы удаленного доступа, которые позволяют получить контроль над смартфоном родителей и их банковскими приложениями.

Мамам и папам рекомендуется:

- объяснить детям, что нельзя выполнять требования незнакомцев, передавать данные карты или устанавливать приложения;

- использовать родительский контроль: настроить ограничение доступа на мобильных устройствах ребенка;

- подключить уведомления в онлайн-банке, чтобы быстро реагировать на подозрительные транзакции;

- обучать ребенка, как поступать в случае подозрительных звонков, указать номера телефонов, по которым дети могут связаться с родителями или другими близкими;

- рассказать детям, что в случае угрозы со стороны незнакомцев следует обязательно обратиться к родителям, а если их нет рядом, то к другим близким людям.

«С каждым годом методы мошенников становятся все более изощренными, и они начали активно использовать доверчивость детей для достижения своих целей. Важно, чтобы родители уделяли внимание не только собственной финансовой безопасности, но и обучению детей базовым правилам цифровой гигиены. Только совместными усилиями можно снизить риски мошенничества», - отметил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.

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Источник — фото pixabay.com
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