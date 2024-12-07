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Общество

Заболеваемость гриппом и ОРВИ достигнет пика позже обычного

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Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в России ожидается во второй половине декабря. В 2023-м всплеск зарегистрировали уже в начале первого зимнего месяца.

«В это время все активно будут готовиться к праздникам, массово ходить по магазинам и корпоративам, а скопление людей повышает риск распространения инфекции», - объяснила в беседе с «Известиями» терапевт Светлана Каневская.

Медленное распространение инфекции специалисты связывают с необычно теплой осенью.

В период праздников заболеваемость пойдет на спад, однако сразу же после того ожидается очередная волна: взрослые вернутся к работе, а дети - в школу и детский сад.

В этом году в России распространяются подтипы гриппа A (свиной и гонконгский), а также и грипп типа B.

В Пензенской области пока сокращается число случаев ОРВИ. Так, на неделе с 25 ноября по 1 декабря зарегистрировали 1 639 заболевших, что на 2,4% меньше, чем на предыдущей неделе. Заражений гриппом не зафиксировали.

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