Заболеваемость гриппом и ОРВИ достигнет пика позже обычного

07.12.2024 | 09:45

Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в России ожидается во второй половине декабря. В 2023-м всплеск зарегистрировали уже в начале первого зимнего месяца.

«В это время все активно будут готовиться к праздникам, массово ходить по магазинам и корпоративам, а скопление людей повышает риск распространения инфекции», - объяснила в беседе с «Известиями» терапевт Светлана Каневская.

Медленное распространение инфекции специалисты связывают с необычно теплой осенью.

В период праздников заболеваемость пойдет на спад, однако сразу же после того ожидается очередная волна: взрослые вернутся к работе, а дети - в школу и детский сад.

В этом году в России распространяются подтипы гриппа A (свиной и гонконгский), а также и грипп типа B.

В Пензенской области пока сокращается число случаев ОРВИ. Так, на неделе с 25 ноября по 1 декабря зарегистрировали 1 639 заболевших, что на 2,4% меньше, чем на предыдущей неделе. Заражений гриппом не зафиксировали.