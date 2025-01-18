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Общество

Более 10 000 пензенцев предоставили сведения для Книги памяти

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Жители областного центра активно откликнулись на призыв принять участие в создании третьего тома Книги памяти города Пензы.

Об этом говорилось на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия Победы, состоявшемся в мэрии в пятницу, 17 января.

Работа над изданием началась в октябре прошлого года. Горожанам предложили предоставить рассказы о родственниках - участниках Великой Отечественной войны, копии фотографий, солдатских или офицерских книжек, похоронных извещений, наградных документов, писем.

Впервые Книга памяти вышла в свет в год 50-летия Великой Победы. Третий том надеются выпустить к 80-летию.

«Более 10 тысяч жителей уже откликнулись на призыв муниципалитета принять участие в формировании издания. Идет обработка полученных сведений», - сообщили в администрации Пензы.

Сбор данных проводит городское управление культуры до 1 февраля. Нужно заполнить форму и направить информацию на электронную почту knigapenza@yandex.ru.

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