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Общество

От пензенцев ждут сведений для Книги памяти

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В Пензе начата работа по созданию третьего тома Книги памяти. Она содержит информацию об участниках Великой Отечественной войны.

«Мы хотим внести больше сведений об уроженцах города на Суре или призывавшихся из пензенского горвоенкомата, таким образом увековечив память о тех, кто защищал нашу страну», - пояснил заместитель главы администрации Сергей Волков.

Жителям областного центра предлагают посодействовать издателям в сборе данных.

«В каждой семье есть свой герой. Все желающие могут дополнительно предоставить нам рассказ о своем родственнике, копии фотографий, солдатских или офицерских книжек, похоронных извещений, наградных документов, писем. Обработанный материал будет добавлен в третий том Книги памяти», – сообщила начальник управления культуры Вера Фейгина.

Данные собирает управление культуры. Нужно заполнить форму и до 1 января 2025 года отправить информацию на почту knigapenza@yandex.ru.

Впервые Книга памяти была издана в год 50-летия Великой Победы. Третий том надеются опубликовать к 80-летию, уточнили в администрации Пензы.

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Источник — фото администрации Пензы
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