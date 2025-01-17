На крещенском купании в Пензе будут дежурить росгвардейцы

17.01.2025 | 08:53

В Пензе при купаниях на Крещение будут задействованы сотрудники ОМОН и вневедомственной охраны, а также полиции.

Маршруты патрулирования максимально приблизят к местам проведения православных богослужений.

Особое внимание сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы уделят контролю за оборотом оружия и работе частных охранных организаций.

«Для оперативного реагирования на сообщения о преступлениях и происшествиях организован круглосуточный мониторинг состояния обстановки», - сообщили в Управлении Росгвардии по Пензенской области.

Ранее был опубликован список официальных мест массового купания на Крещение. В Пензе иордань будет только одна - на Старой Суре в районе ГПЗ-24 (улица Антонова). Возле нее, как и в местах, где, предположительно, пензенцы могут окунаться своевольно, будет организовано дежурство других экстренных служб.