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Общество

Мошенники придумали аферу с обновлением «Сферума»

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Аферисты придумали новый способ, как добраться до денег россиян через их детей. Об уловке рассказали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Мошенники звонят родителям школьников, представляясь учителями или даже директорами образовательных организаций. Потенциальным жертвам рассказывают, что идет обновление электронного журнала, списков учеников, профилей учащихся в «Сферуме».

Далее матерей и отцов просят предупредить детей, что им будут звонить из школы. Когда ребенок отвечает на вызов, его уговаривают назвать номер из СМС.

С полученными данными мошенники могут взломать аккаунт на «Госуслугах».

«Общение родителей с администрацией школы необходимо, но никогда не будет лишним проверить достоверность поступающей информации по стандартным каналам связи», - предупредили в МВД.

Как пояснили в пресс-службе «Сферума», обновление платформы на устройстве пользователя происходит автоматически, без участия третьих лиц.

«Для этого не используются коды из СМС, в том числе коды от «Госуслуг». Информация об обновлениях сервиса может приходить исключительно от платформы в виде системного сообщения и носит только информационный характер», - подчеркнули в «Сферуме».

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