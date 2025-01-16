Идеологию бодипозитива предлагают признать нежелательной

16.01.2025 | 09:00

Депутат Госдумы Виталий Милонов предлагает признать нежелательной идеологию бодипозитива. С соответствующим письмом он обратился к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.

Об этом сообщает RT со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

Милонов отмечает, что движение бодипозитива в последнее время набирает популярность в России и в мире. По его словам, в соцсетях и отечественном сегменте интернета можно найти сотни страниц и групп, продвигающих данные идеи.

«Сторонники и участники пропагандируют нездоровый образ жизни, отказ от пищевой дисциплины и занятий спортом, пренебрежение к общепринятым представлениям красоты и опрятности», - говорится в обращении депутата.

Автор инициативы отмечает, что сторонники бодипозитива «доводят себя до ожирения, отказываются от норм гигиены, получают хронические заболевания и в итоге доходят до грани ранней смерти». Причем к жертвам этой идеологии он относит в первую очередь молодых людей.

По мнению Милонова, существование бодипозитива несет значительную угрозу здоровью всей нации.

«Учитывая социальную и медицинскую опасность бодипозитива, прошу Вас выступить с инициативой признания этой идеологии нежелательной на территории Российской Федерации», - цитирует издание текст обращения.