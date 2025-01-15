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Общество

Указан срок выплат ветеранам в честь 80-летия Победы

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Единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и их вдовам, малолетним узникам концлагерей переведут в апреле-мае, перед празднованием Дня Победы.

Такой срок определен в указе президента, подписанном в среду, 15 января, и размещенном на официальном сайте Кремля.

Размер выплаты - 80 000 рублей. По 55 000 рублей к юбилею Победы получат совершеннолетние узники концлагерей, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, те, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения в 1941-1945 годах.

Все выплаты перечислит Социальный фонд России. Для этого не потребуется подавать заявление или иные документы.

Владимир Путин подчеркнул, что ветераны Великой Отечественной войны являются главными участниками предстоящего праздника - 80-летия Великой Победы, поэтому их нуждам необходимо уделить самое пристальное внимание.

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