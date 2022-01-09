Общество

Елка на площади Ленина будет радовать пензенцев до конца января

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Уставшие за время новогодних праздников Деды Морозы вместе со Снегурочками спускаются по улице Московской, еле волоча ноги. Почти месяц они дарили пензенцам хорошее настроение.

Старцы и их внучки направились на площадь Ленина, где уже собрался народ. У главной городской елки завершили очередную новогоднюю кампанию.

Праздничных мероприятий, прошедших в период с 11 декабря по 9 января, не сосчитать. Елки в образовательных организациях, учреждениях культуры, во дворах. До следующего Нового года главные зимние волшебники вместе больше не соберутся.

За проделанную работу Дедам Морозам и их вечным спутницам вручили благодарственные письма, после чего, собрав оставшиеся силы в кулак, старцы пустились в пляс, утянув с собой детей и взрослых.

Праздники кончились, наступили обычные серые будни. Кстати, дом Деда Мороза решили пока не закрывать. До 14 января еще можно встретиться с человеком с бородой и в красной шубе, получить сладкий подарок, загадать желание.

«Они просят здоровья родным и близким, братишек, сестренок. Уже от планшетов, от айпадов все отказались», - поделился Дед Мороз.

Что же касается главного символа Нового года, елки, то зеленая красавица простоит на площади примерно до конца января. После этого ее разберут и отправят на хранение в парк имени Белинского.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Зачем?после (старого Нового года)нужно убрать,для чего 2 месяца (месяц до Нового года и еще месяц после) она -(ёлка) будет еще стоять?,это лишнее.

Гость||

А где елка? Этот китайский конус, елка??????? Елка у ТЦ на Советской площади поставили, для попов.Только попы из другой сказки, им пальму надо ставить.

Гость||

Какой ужас!

Гость||

Видимо, чинушки все деньги распилили и не осталось на разбор ёлки.

Гость||

елочка нравится?

Имя: Гость
Комментарий:

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