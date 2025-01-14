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Общество

15 января в Пензенской области будет идти мокрый снег

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15 января погода в Пензенской области будет облачной, местами пойдет умеренный мокрый снег. Об этом предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут -3...-8 градусов, днем воздух прогреется до +1, а к следующей ночи температура снова опустится до отметок -3...-8.

На протяжении суток в регионе будет дуть умеренный юго-западный ветер, его порывы достигнут 9-14 метров в секунду.

Ранее метеорологи объяснили, что в первой половине недели на погоду в Пензенской области окажут влияние атмосферные фронты циклонических вихрей, при прохождении которых ожидаются снег различной интенсивности и усиление ветра.

В старину подмечали: если 15 января вечерние облака синие, то погода обязательно переменится.

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