В январе пензенцам не стоит ждать настоящую зиму

12.01.2025 | 10:43

Метеорологи центра погоды «Фобос» сообщили, что в январе зима явно будет «в упадке». В европейской части страны, в том числе в Пензенской области, не стоит ждать морозов, а на Крещение и вовсе прогнозируется оттепель.

«Начавшийся год поражает аномалией тепла на большей части страны с положительным отклонением температуры от климатической нормы, которое достигает 4…9 градусов, а местами 12 градусов. По предварительным оценкам, настоящей зимы не будет», - отметили метеорологи.

Пензенской области в январе предстоит пережить волны потеплений-похолоданий. Такая погода продлится вплоть до конца месяца. Так, начало предстоящей недели может порадовать морозами до -3…-5, однако к концу температурный режим повысится до 0…+1, вероятны снег с дождем.

Затем вновь похолодает до -2…-5 градусов, на смену минусу придет волна потепления. В самом конце месяца возможны морозы до -6…-10.

Такую аномально теплую зиму в Россию принесли воздушные массы из самых южных акваторий Атлантики (Средиземного моря, северных районов Африки).

«Циклон при этом очень глубокий. Глубокий настолько, что его влияние распространяется на большую территорию. Поэтому у нас сейчас весенняя погода, идет дождь, снега будет очень мало», - пояснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.