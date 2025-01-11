Прокурор области проведет личный прием в Каменке

11.01.2025 | 12:15

В четверг, 16 января, прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков проведет личный прием жителей Каменского района.

Встреча запланирована с 12:00 в помещении Каменской межрайонной прокуратуры (улица Центральная, 8).

Попасть на прием к главному прокурору региона можно только по предварительной записи по телефонам: 8 (8412) 36-80-00 (прокуратура Пензенской области), 8 (84156) 5-52-14, 8 (84156) 5-52-06 (Каменская межрайонная прокуратура).

Запись проводится до 14 января с 9:00 до 17:00 (перерыв - с 13:00 до 13:45).

«При обращении на личный прием гражданин обязан предъявить документ, удостоверяющий личность», - напомнили в пресс-службе ведомства.