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Общество

В Пензенской области погода в выходные окажется переменчивой

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По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие выходные, 11 и 12 января, погода в Пензенской области будет переменчивой.

В субботу в регионе сохранится господство антициклона, поэтому на улице по-прежнему будет без существенных осадков и тепло. Днем воздух прогреется до +4 градусов.

«Но уже в воскресенье начнет сказываться влияние атмосферных фронтов. Вновь пойдут осадки смешанного характера, усилится ветер, и сложатся благоприятные условия для гололедных явлений. Температурный режим станет понижаться», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Скользко на улице будет не первый день. 9 января только до 14 часов в Пензе 74 жителям, вышедшим из дома, потребовалась помощь травматологов.

Ночные температуры в выходные дни в регионе не опустятся ниже -5 градусов.

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