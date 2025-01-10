Обратный отсчет: необычный совет по похудению после праздников

10.01.2025 | 08:02

Лишние килограммы, набранные во время новогодних праздников, вызывают желание как можно быстрее от них избавиться. Но голодовка или жесткая диета - не лучший способ привести себя в форму.

Об этом изданию Ura.ru рассказала практикующий эксперт по фитнесу и нутрициологии Екатерина Галани.

Она дала необычный совет: завести «дневник обратного отсчета».

«Поставьте небольшую цель на 21 день и каждый день записывайте не то, что вы съели, а то, от чего удалось отказаться. Психологически такой подход работает гораздо эффективнее - вы концентрируетесь на победах, а не на ограничениях», - объяснила она.

По словам эксперта, начать следует с детокс-дней. В меню должны входить овощи, нежирные белки и большое количество воды. Восстанавливать режим питания следует без жестких ограничений, постепенно возвращась к привычному расписанию приемов пищи.

Врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина в беседе с «Газетой.Ru» также подчеркнула: голодовка - это сильный стресс для организма.

«На начальных этапах тело начинает использовать запасы гликогена, которые хранятся в мышцах и печени. Вместе с гликогеном уходит вода, создавая иллюзию быстрого похудения», - пояснила она.

Однако через несколько дней организм получает сигнал, что грядут голодные времена, и переключается на режим экономии энергии. Это приводит замедлению метаболизма и потере мышечной массы.

«В результате возникает «эффект йо-йо». Даже если вы не будете возвращаться в прежний режим питания, организм будет пытаться восполнить запасы. А следовательно, вес вы наберете», - предупредила эндокринолог.

Дарья Хайкина подчеркнула: голодовка после новогодних праздников может привести к проблемам со здоровьем. Поэтому подходить к процессу сброса излишнего веса нужно грамотно.