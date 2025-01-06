Раскрыто, на сколько можно поправиться за январские праздники

06.01.2025 | 10:27

В новогодние и рождественские праздники у многих резко меняется режим сна и бодрствования, отдыха и активности, а также пищевое поведение. Все это приводит к набору веса.

За каникулы человек может поправиться в среднем на 2,5 кг. Такую цифру назвала руководитель лаборатории НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич со ссылкой на предыдущий опыт изучения темы.

«Часто мы продолжаем целую неделю после новогодней ночи доедать салаты и пироги. В этом нет ничего плохого, если этому сопутствуют активный отдых, зимние забавы и встречи с друзьями на свежем морозном воздухе, а сами продукты хранились правильно и употребление их в пищу не станет причиной отравления», - рассказала она.

Но время, проведенное на диване, негативно скажется на состоянии здоровья. Помимо увеличения массы тела и риска отравления, могут обостриться заболевания желудочно-кишечного тракта, в том числе панкреатит, холецистит.

Поэтому во время каникул и потребления энергоемкой пищи важно поддерживать высокий уровень физической активности.

«Достаточная нагрузка сохраняет баланс между потребностями и тратами энергии. В противном случае энергия, поступающая с пищей, не успевает израсходоваться и запасается в жировую ткань», - процитировала Софью Елиашевич пресс-служба Минздрава Пензенской области.