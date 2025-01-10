11 января в Пензенской области будет тепло, но ветрено

10.01.2025 | 22:00

В субботу, 11 января, жителей Пензенской области ждет теплая, но ветреная погода. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью столбики термометров покажут -4...+1, днем поднимутся до +4 градусов. Подует южный ветер, его порывы могут достичь 14 метров в секунду.

На улице будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

Ожидаются туман и гололедица, из-за чего в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, предупредили в МЧС. В связи с этим пензенцам нужно быть внимательнее и осторожнее при передвижении пешком и на автомобиле.

11 января в народном календаре - Страшный день. Предки подмечали, какой дул ветер. Если он был северным, а небо безоблачным, ожидались морозы.