В Госдуме хотят запретить игры с деструктивным контентом

09.01.2025 | 10:02

Государственная Дума РФ планирует заняться темой защиты детей от опасных видеоигр. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«Поступают обращения: много в видеоиграх встречается сюжетов, содержащих агрессию и насилие, пропаганду чуждых нам ценностей. В январе планируем принять решение о защите граждан, в первую очередь детей, от деструктивного контента», - пояснил он интерес депутатов к данному вопросу.

Володин организовал опрос о поддержании инициативы, предложив три варианта ответа.

На 10:00 четверга, 9 января, откликнулись более 112 тысяч человек. 72% респондентов ответили «Да», 25% - «Нет». 3% проголосовали за вариант «Все равно».

«Поддерживаю 100%. Нечего развращать наших детей», «Давно пора защитить детей от агрессии», «Очень давно, одно поколение как минимум выросло на этой мерзости!» - пишут сторонники запрета.

«В играх уже есть рейтинг», «Отстаньте вы от игр, есть вопросы поважнее», «Научились бы сначала делать наши игры нормальные, могли бы заикаться за запрет других чуждых игр, а так не стоит даже пытаться» «Всегда эти игры были и будут, и многие молодые парни на СВО так же играли в детстве в эти самые жестокие игры», - возражают защитники развлечений на мониторе.

«Защита - это хорошо, но ребенок должен понимать, почему это плохо и чем это плохо, а не просто минимализировать агрессивные контенты. Ведь в жизни все равно придется столкнуться с этим», - резюмировал один из подписчиков.