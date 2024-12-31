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Общество

1 января в Пензенской области будет ветрено

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По данным Приволжского УГМС, в среду, 1 января, в Пензенской области будет облачно. В большинстве районов пройдет небольшой, в том числе мокрый снег. Местами ожидается гололед.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 8-13 м/с. Его порывы могут достигать 15-18 м/сек.

И в ночь на среду, и днем 1 января, и в ночь на четверг на улице будет -1...-6 градусов.

Такая погода установилась из-за того, что регион оказался во власти обширных атлантических циклонов.

На Руси верили: каким будет 1 января, таким окажется и весь июль. Тепло сулит жаркий летний месяц, снегопад - дождливый.

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