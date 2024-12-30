В новогоднюю ночь в храмах пройдет богослужение

30.12.2024 | 10:00

В Пензенской епархии рассказали о том, где верующие смогут поблагодарить Бога за прожитый год и испросить благословения на следующий.

Во вторник, 31 декабря, в 17:00 в областном центре митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершит молебен на новолетие в Спасском кафедральном соборе.

В новогоднюю ночь в Пензе ночная литургия начнется в 23:30 в храме Адриана и Наталии (ул. Генерала Глазунова, 8), в 23:40 - в храме Серафима Саровского (ул. Клары Цеткин, 59).

В полночь службы начнутся в Воскресенском храме (ул. Урицкого, 139), Успенском соборе (ул. Захарова, 6), Митрофановской церкви (ул. Водопьянова, 19) и Троицком женском монастыре (ул. Кирова, 25).

Православные жители Заречного смогут помолиться в храме Пророка Иоанна Предтечи (проспект Мира, 31, начало в 23:40).

Также в 0:00 литургии начнутся в Покровской церкви Городища (ул. Советская, 3Б) и нижнеломовском Казанско-Богородицком мужском монастыре (Нижнеломовский район, с. Норовка, ул. Тархова, 30).