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Общество

На Гидрострое и ГПЗ пообещали построить поликлиники для взрослых

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В Пензе в течение следующих 5 лет собираются построить три поликлиники для взрослого населения. Одна из них - на ГПЗ. Жители микрорайона давно ожидают появления объекта.

«Нужна полноценная поликлиника. Кабинетов педиатров на Антонова, 12, недостаточно, там постоянные очереди, кроме того, за анализами и к более узким специалистам приходится ехать на Маяк», - написал на странице министерства здравоохранения региона во «ВКонтакте» пензенец Александр Ч.

Он добавил, что строительство поликлиники было согласовано несколько лет назад, «но ничего не делается».

На обращение ответил представитель минздрава.

«В настоящее время осуществляются мероприятия по согласованию проекта модернизации первичного звена, в рамках которого в Пензенской области планируется строительство 4 поликлиник для взрослого населения, одна из них в селе Засечное Пензенского района, 3 - в Пензе: в микрорайонах Гидрострой, ГПЗ и Дальнее Арбеково», - сообщили горожанину.

Объекты планируют построить с 2025 по 2030 годы.

В Дальнем Арбекове предполагают возвести поликлинический комплекс, в котором будут обслуживать и взрослых, и детей.

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