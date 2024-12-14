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Общество

В Арбекове до 2030 года появится поликлинический комплекс

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Жители Дальнего Арбекова хотят, чтобы детская поликлиника располагалась поблизости. Сейчас они вынуждены возить малышей на прием в медучреждение у ЦНТИ.

На странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» пензячка Светлана С. поинтересовалась, будет ли построена поликлиника в микрорайоне.

«Планируется ли открытие детской амбулатории в 7-м микрорайоне Арбеково (территория «Арбековской заставы»)? Сейчас вынуждены возить детей на прием к педиатру в поликлинику на ЦНТИ», - написала горожанка.

На обращение отреагировали представитель регионального минздрава. Он сообщил, что в Пензенской области будет реализовываться федеральный проект, рассчитанный на 2025-2030 годы. В его рамках запланировано возведение поликлиники.

«В регионе будет построено 8 объектов здравоохранения, в том числе в Дальнем Арбекове - поликлинический комплекс, рассчитанный как на взрослых, так и на детей», - отметил представитель ведомства.

С 14 октября этого года часть педиатрических участков, которые были прикреплены к поликлиническому отделению на Ладожской, 158 (район ТЦ «Весна»), обслуживают в детской поликлинике № 6 в 1-м проезде Рахманинова, 12.

«Мы, жители домов по адресам 65-летия Победы и Генерала Глазунова, столкнулись с огромной проблемой. Для многих из нас этот переезд стал большим препятствием, ведь новое место расположения поликлиники находится слишком далеко от наших домов. Особенно сложно добираться до новой поликлиники с маленькими детьми. Это проблема, которая напрямую затрагивает нашу жизнь и здоровье наших детей. Не все семьи могут позволить себе такой долгий путь, и время, выделенное на прием, всего 3 часа, что явно недостаточно для всего нашего микрорайона», - пожаловались тогда пензенцы.

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