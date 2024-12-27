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Общество

Долгое ожидание маршруток № 12 объяснили

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Интервал движения маршруток № 12 в межпиковое время увеличен, сообщила директору ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» Лариса Панкова, отвечая на вопрос читателя PenzaInform.ru.

«Почему на маршруте № 12 остались всего 2 машины? Ожидание затягивается, а на дворе зима. Невыносимые условия!» - пожаловался пензенец.

В ответе, подписанном Ларисой Панковой, указано: муниципальный маршрут регулярных перевозок № 12 Пенза-I - Военный Городок № 2 обслуживает ИП Крашенинникова Е. В. по нерегулируемому тарифу, то есть без возмещения затрат из областного бюджета. Деньги на зарплату водителей, топливо, запчасти перевозчик зарабатывает, взимая с пассажиров плату за проезд.

«В настоящее время на маршруте работают 4 автобуса малого класса с интервалом движения в часы пик в 20 минут. В связи со значительным сокращением пассажиропотока на маршруте, которое связано с расселением жилых домов в п. Монтажном, интервал движения в межпиковое время увеличен. График движения автобусов в рабочие и выходные дни размещен в салонах транспортных средств», - говорится в документе.

Сотрудники ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» изучают пассажиропоток на маршруте, чтобы принять решение о целесообразности его перевода на регулируемый тариф.

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