В Госдуме предложили полностью запретить вейпы и жидкости для них

26.12.2024 | 18:03

В четверг, 26 декабря, в Госдуму внесен на рассмотрение законопроект о полном запрете на оптовую и розничную продажу электронных средств доставки никотина (их кратко называют вейпами) и жидкостей для них.

Документ размещен в электронной базе данных «Законотворчество».

Предлагается внести изменения в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

В пояснительной записке говорится, что число приверженцев электронных сигарет стремительно увеличивается, особенно среди подростков, а надзорные органы слабо контролируют эту сферу из-за моратория на внеплановые проверки.

По мнению авторов инициативы, вейпы вызывают серьезные респираторные заболевания, повышают риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Кроме того, молодые потребители склонны в дальнейшем к переходу на традиционное табакокурение.

В связи с этим авторы инициативы предлагают ввести полный запрет на розничную и оптовую торговлю никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления.

В России уже вводились ограничения на использование вейпов. Так, в апреле президент Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов и расходных материалов к ним лицам, не достигшим 18-летнего возраста. В мае зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов спрогнозировал полный запрет вейпов. А в ноябре предлагалось приравнять электронные сигареты к лекарственным средствам и продавать по рецепту.