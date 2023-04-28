28.04.2023 | 16:58

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним — лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

Текст документа размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон также вводит в российское законодательство ряд мер, направленных на полное исключение продажи детям как самих вейпов, так и расходных материалов к ним.

Кроме того, запрещается продавать вейпы на ярмарках, выставках и дистанционным способом.

11 апреля закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним приняла Госдума. Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин пояснил, что закон направлен на защиту здоровья молодежи.