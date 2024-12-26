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Общество

Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 27 декабря

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В ночь на пятницу, 27 декабря, местами в Пензенской области ожидается туман. Об этом предупредили синоптики Приволжского УГМС.

Кроме того, прогнозируется мороз до 9 градусов. В регионе будет преимущественно без осадков.

Утром термометр покажет -3…-4 градуса. Небо скроют тучи. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, в некоторых районах пройдет небольшой снег, местами опустится туман.

Порывы западного ветра достигнут 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит 0…-5 градусов.

27 декабря в народном календаре - Филимонов день. В эту дату было принято внимательно следить за погодой, чтобы предсказать, какой будет зима и будущее лето. Например, если ночью на деревья ложился иней, это предвещало скорый снегопад. Теплая погода 27-го числа предвещала жаркое лето.

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