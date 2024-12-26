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Общество

Четверых пензенских подростков наградили за мужество

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Четверо подростков из Пензенской области удостоились медалей Совета Федерации «За проявленное мужество».

Об этом в четверг, 26 декабря, на своих страницах в соцсетях рассказал губернатор Олег Мельниченко.

Студент Пензенского колледжа транспортных технологий Олег Тачков не растерялся при пожаре. Он обошел соседей по общежитию и предупредил их об опасности, а также вынес из горящего здания мужчину, который нуждался в помощи.

Отличились и трое учеников школы в Богословке Вадим Бояркин, Матвей Тарасов и Никита Тихонов. В августе этого года ребята помогали в поисках 32-летнего мужчины из поместья «Новые берега».

Школьники нашли пропавшего и дождались вместе с ним прибытия спасателей.

В 2020 году юную жительницу Колышлейского района наградили за спасение младшего брата. Мальчик провалился под лед на пруду, сестра сумела удержать его за ногу, но тоже упала в воду. Детей вытащила подоспевшая мать.

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