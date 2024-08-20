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В Богословке пропал 32-летний мужчина с задержкой развития

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Волонтеры и полиция ищут 32-летнего жителя села Богословка Пензенского района Андрея Сергеевича Мозлова, пропавшего в понедельник, 19 августа.

Ориентировка на него размещена на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Андрей Мозлов имеет рост 165 см, нормальное телосложение, темные волосы, карие глаза. Во что он был одет, неизвестно.

Мужчина имеет отставание в развитии. Он может находиться в любом районе.

Всех, кому известна информация об Андрее Мозлове, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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Источник — фото «Лизы Алерт»
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