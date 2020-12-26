Школьницу из Колышлейского района наградили за спасение брата

26.12.2020 | 18:15

В администрации Колышлейского района наградили Ангелину Жашкову. Маленькая девочка сделала то, на что способен не каждый взрослый, - спасла своего младшего брата. В январе пятилетний мальчик провалился под лед на пруду. Его сестра, которой было семь, побежала на помощь.

«Мне было страшно, я немножко плакала, хотела найти палку, но не нашла. Потом хотела дать ему руку, но не смогла и тоже упала в воду. Серегу я держала за ногу», - рассказала школьница.

Из ледяной воды детей достала подоспевшая мама.

«Пошли кататься на горку, а там была эта полынья. Сережа скатился, Ангелина его держала, а мальчик, который был с ними, прибежал за мной», - пояснила Софья Чувашова.

Брат нахлебался воды, у сестры наступило переохлаждение организма - оба оказались в больнице.

Медаль отважной Ангелине вручили в рамках программы Российского союза спасателей «Дети-герои». Она действует уже более пяти лет.

«В течение года, с сентября по сентябрь, по всей России происходит как бы сбор информации: какие именно дети, подростки отличились - проявив определенный героизм, помогли людям, терпящим бедствие. Такие дети выявляются, и им вручают награды», - сообщил первый вице-президент Российского союза спасателей Геннадий Кабанов.

Обычно торжественная церемония проводится в Москве, но в 2020 году из-за распространения коронавируса медали «За спасение жизни» разослали по регионам.