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Общество

Семьям кузнечан, погибших в зоне СВО, передали госнаграды

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В Кузнецке семьям погибших участников специальной военной операции передали государственные награды. Церемония состоялась в городской администрации.

Так, матери и жене ефрейтора Станислава Максимова вручили орден Мужества, которым боец был награжден посмертно за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Супруге прапорщика Олега Тихонова передали медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

«Ваши родные сложили свои головы, защищая нашу Родину. Это герои нашей страны, нашего города. И то, что у нашей страны есть такие сильные и мужественные мужчины, готовые в тяжелую годину встать на защиту нашей Родины, мирного населения ради будущего своих детей, дорогого стоит.

Эту награду вы будете хранить как семейную реликвию, передавать из поколения в поколение. Надо сделать так, чтобы они гордились вашими героями, чтили в семье, как когда-то героев Великой Отечественной войны», - произнес, обращаясь к родственникам погибших, глава Кузнецка Сергей Златогорский.

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Источник — фото администрации Кузнецка
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