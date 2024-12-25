К 9-летнему пензенцу пришел «Дед Мороз специального назначения»

25.12.2024 | 18:53

В Пензе сотрудники Росгвардии исполнили мечту 9-летнего Максима. Мальчику устроили персональную экскурсию в спецподразделение.

Школьник стал участником благотворительной акции Росгвардии «Дед Мороз специального назначения». Максим написал письмо волшебнику и рассказал о своем желании посетить базу росгвардейцев и ознакомиться с работой в спецподразделении.

«Узнав об этом, руководство территориального управления Росгвардии решило исполнить мечту ребенка. Максима пригласили на базу пензенского ОМОН «Страж». Там его покатали на бронетранспортере, провели по комнате боевой славы и показали, где тренируются сотрудники», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Кроме того, школьнику рассказали об истории образования спецподразделения и его традициях, о подвигах сотрудников, их спортивных достижениях.

«Особый восторг у ребенка вызвала выставка специального снаряжения, где ему разрешили примерить экипировку», - отметили в ведомстве.