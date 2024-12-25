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Общество

К 9-летнему пензенцу пришел «Дед Мороз специального назначения»

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В Пензе сотрудники Росгвардии исполнили мечту 9-летнего Максима. Мальчику устроили персональную экскурсию в спецподразделение.

Школьник стал участником благотворительной акции Росгвардии «Дед Мороз специального назначения». Максим написал письмо волшебнику и рассказал о своем желании посетить базу росгвардейцев и ознакомиться с работой в спецподразделении.

К 9-летнему пензенцу пришел «Дед Мороз специального назначения»

«Узнав об этом, руководство территориального управления Росгвардии решило исполнить мечту ребенка. Максима пригласили на базу пензенского ОМОН «Страж». Там его покатали на бронетранспортере, провели по комнате боевой славы и показали, где тренируются сотрудники», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

К 9-летнему пензенцу пришел «Дед Мороз специального назначения»

Кроме того, школьнику рассказали об истории образования спецподразделения и его традициях, о подвигах сотрудников, их спортивных достижениях.

К 9-летнему пензенцу пришел «Дед Мороз специального назначения»

«Особый восторг у ребенка вызвала выставка специального снаряжения, где ему разрешили примерить экипировку», - отметили в ведомстве.

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Источник — фото регионального управления Росгвардии
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