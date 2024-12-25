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Общество

Два предприятия оштрафовали за нарушения при перевозке сотрудников

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Суды по заявлению Территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО рассмотрели административные дела в отношении двух предприятий, которые грубо нарушили условия, предусмотренные лицензией.

ООО «ПензаМолИнвест» и ООО «Пачелмское хозяйство» (входит в состав «Русмолко») занимались деятельностью, не связанной с извлечением прибыли: на их автобусах перевозили их же работников.

9 октября на трассе М-5 в Мокшане был проверен ПАЗ (путевой лист выдало ООО «ПензаМолИнвест»), а 6 ноября в Сердобском районе - Higer (ООО «Пачелмское хозяйство»).

В обоих случаях оказалось, что к лицензируемому виду деятельности были допущены автобусы, не прошедшие предрейсовый контроль технического состояния и не оснащенные аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Кроме того, информация о Higer не была внесена в реестр лицензий.

В судах представители ООО признали вину и указали, что предприятия раньше не допускали таких нарушений, а сейчас находятся в сложном финансовом положении - выплачивают многомиллионные кредиты. Они попросили о снижении размера штрафов.

Суды пошли навстречу: на ООО «ПензаМолИнвест» и ООО «Пачелмское хозяйство» наложены взыскания в размере менее минимального, который предусмотрен санкцией соответствующей статьи КоАП РФ, - по 75 000 рублей.

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