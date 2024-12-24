Определен график работы медучреждений в праздники

24.12.2024 | 12:08

Обнародован график работы медицинских учреждений в предстоящие праздники.

В муниципальных районах области в поликлинических отделениях участковых больниц 30 и 31 декабря, 2, 3, 4, 6 и 8 января с 8:00 до 14:00 будут функционировать кабинеты неотложной медицинской помощи для приема пациентов, в том числе для выписки лекарственных средств, выдачи листков нетрудоспособности и др. В эти же дни станут оказывать неотложную медицинскую помощь на дому по вызовам.

29 декабря, 1, 5 и 7 января данные подразделения не работают.

Женские консультации будут открыты 30 декабря, 2, 3, 4, 6 и 8 января (29 декабря, 1, 5 и 7 января - выходные).

Поликлиники районных и межрайонных больниц, ГБУЗ «Городская поликлиника» и ГБУЗ «Городская детская поликлиника» организуют работу в усиленном режиме, без выходных, сообщили в областном минздраве. С 8:00 до 14:00 будут действовать кабинеты неотложной медицинской помощи и оказываться помощь на дому. Кроме того, запланирован прием врачей-специалистов, запись к которым уже ведется.

«30 декабря, 2, 3, 6 и 8 января данные поликлиники будут функционировать в режиме работы кабинетов неотложной медицинской помощи с 8:00 до 14:00 для приема пациентов, в том числе по выписке лекарственных средств, выдаче листков нетрудоспособности и др.», - уточнили в минздраве.

Контакт-центры на базе номера 122 с 31 декабря по 8 января станут работать в следующем режиме:

- цифры 2 (обслуживание взрослого населения Пензы) и 3 (обслуживание детского населения Пензы) - ежедневно с 8:00 до 14:00, в том числе с 8:00 до 12:00 - прием вызовов на дом;

- цифры 4 (обслуживание жителей Пензенской области), 5, 6 и 7 (единый контакт-центр здравоохранения) - ежедневно с 8:00 до 14:00.

Помощь в круглосуточных стационарах будут оказывать в полном объеме, работу ПЦР-лабораторий для исследований организуют по графику. Количество бригад скорой помощи традиционно увеличат на 10 единиц.