Ремонт поликлиники на ул. Светлой завершится до конца года

23.12.2024 | 20:04

В поликлинике № 3, расположенной на Светлой, 1, в Пензе, завершился очередной этап ремонта.

По словам заведующей Елены Карасевой, уже готовы 3 кабинета отделения профилактики, кабинет неотложной медицинской помощи, аудитория для проведения мероприятий «Школы для пациентов с сахарным диабетом», кабинет уролога со смотровой и манипуляционной.

До конца года закончатся работы в регистратуре и кабинете невролога.

В обновленных помещениях будет современная офисная и специальная мебель, необходимое медицинское оборудование.

«Это позволит в сочетании с высокой квалификацией медицинского персонала оказывать амбулаторно-поликлиническую помощь на самом высоком уровне в соответствии с требованиями времени», - подчеркнула Елена Карасева.

В региональном минздраве уточнили, что поликлиника № 3 обслуживает более 22 000 человек на 13 терапевтических участках. Прием ведут врачи 14 специальностей.