Идеальный Новый год: сеть «Караван» предложила пензенцам меню-сказку

23.12.2024 | 10:38

Новогоднее волшебство уже витает в воздухе, предвкушение праздника наполняет сердца. На кухнях вот-вот начнется приготовление салатов - классических и самых неожиданных.

Чтобы избавить пензенцев от предпраздничной суеты, шефы сети магазинов «Караван» создали настоящее новогоднее меню-сказку. Можно выбрать понравившийся салат в ближайшем «Караване», и его приготовят, украсят с учетом всех пожеланий.

По просьбе клиента преобразят и старый добрый оливье. Так, волшебные руки шеф-повара сети Екатерины Проворновой могут превратить его в изысканное блюдо с карельской форелью, которая «сменит на посту» привычную колбасу.

«Мы долго искали идеальную форель и нашли ее в Карелии: свежесть и цвет - как будто рыбку только что выловили. Мы сами ее солим и используем в наших новогодних шедеврах», - рассказала Екатерина.

Есть и новая версия селедки под шубой – салат «Катрин». В составе - красная икра, сыр, картофель, яйцо, майонез, зеленый лук. Шеф-повара сети «Караван» приготовят к Новому году и знаменитый цезарь со слабосоленой форелью.

Трудно представить застолье без волшебных профитролей. Это эклер, ставший настоящим произведением поварского искусства.

«Секрет их нежной, пористой структуры - в особом взбивании теста с белками при определенной температуре», - поделилась Екатерина Проворнова.

Наполненные красной рыбой с творожным сыром или икрой с пастой из морепродуктов, эти малыши, выпеченные в ремесленной пекарне «Пан Калач», станут изюминкой праздничного стола.

Новогоднее настроение подарит и салат «Рождественский» с отварным языком, украшенный зернами граната. А для тех, кто ценит легкость и изящество, – ассорти брускетт: хрустящий хлеб с творожным сыром, на котором семга встречается с лимоном и рукколой, или красная рыба с креветками и моцареллой, или буженина с маслинами и зеленью. 800 граммов чистого гастрономического восторга - всего за 699 рублей. А за 599 рублей покупатели могут приобрести ассорти закусок по классическим рецептам.

Также «Караван» сделает сырные и мясные нарезки не только вкусными, но и красивыми как новогодние игрушки. Любителям мясных блюд придутся по вкусу запеченная утка с яблоками, буженина и карбонад с ароматом перцев. Все можно заказать на дом или в офис через сервис доставки «Торнадо».

Новогоднее меню в «Караване» доступно до 31 декабря.

«Будьте в гастрономическом тонусе и наслаждайтесь каждой минутой! С наступающим!» - пожелала пензенцам директор сети Елена Учайкина.

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