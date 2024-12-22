За украшение подъезда к Новому году грозит штраф

22.12.2024 | 11:19

Украшение подъезда к Новому году без согласования с управляющей организацией и разрешения всех жильцов может обернуться административным штрафов.

Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказала адвокат Людмила Дураева. Она заявила, что новогодний декор может нарушать правила пожарной безопасности. За это грозит штраф до 15 000 рублей.

Особенно опасны новогодние гирлянды, игрушки без сертификатов безопасности, а также украшения и мишура, сделанные своими руками из дерева или бумаги, электроприборы, подключенные с нарушением норм и правил. Все это способно стать причиной возгорания.

«Кроме того, если самовольное украшение подъезда привело к пожару и последующей гибели или травмированию людей, можно столкнуться с такими негативными последствиями, как привлечение к уголовной ответственности по статьям 109 и 219 Уголовного кодекса России (причинение смерти по неосторожности и нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерти человека)», - предупредило издание.

Праздничный декор может повредить чужую дверь в квартиру. В этом случае нарушитель столкнется с иском от соседей, которые пожелают получить компенсацию морального вреда или возмещение расходов на ремонт.

Адвокат подчеркнула: к украшению подъезда следует приступать только при наличии официального письменного разрешения, полученного от управляющей компании, других жильцов и, при необходимости, пожарного надзора.