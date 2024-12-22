Названо блюдо, в котором майонез превращается в яд

22.12.2024 | 10:16

Диетолог-нутрициолог София Кованова призвала не запекать мясо с майонезом. По словам специалиста, такое блюдо опасно для здоровья.

Кованова отметила, что этот соус помогает мясу сохранить сочность при запекании, но распадается на жир и воду под воздействием температуры, превышающей 100 градусов.

«При этом жиры в этом случае будут канцерогенными, вызывающими негативные последствия для всего организма», - предупредила диетолог в беседе с изданием aif.ru.

Нет смысла использовать для запекания и домашний майонез с горчицей вместо магазинного, с ним произойдет то же самое.

Также Кованова напомнила, что норма ежедневного употребления майонеза - 20-30 г. Это 1 столовая или 2 чайные ложки.