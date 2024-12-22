Сетевое издание|18+|Воскресенье|22 дек 2024|12:31
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Снег |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Денис Соболев поздравил пензенских энергетиков

Печать
Telegram

В воскресенье, 22 декабря, председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником.

Он отметил, что энергетики несут трудовую вахту в любое время суток, в будни и выходные, при любой погоде, и пожелал им крепкого здоровья, счастья, ярких позитивных событий в жизни, безаварийной работы и успехов во всех начинаниях.

«От вашего профессионализма и опыта зависят стабильная и бесперебойная работа государственных учреждений, предприятий, социальных объектов, работа общественного транспорта, тепло и уют в домах горожан, а также качество жизни каждого человека. И я говорю вам спасибо за нелегкий труд!

Убежден, что и впредь профессионализм и высокое чувство ответственности поможет вам достойно и на высоком уровне справляться со всеми производственными задачами», - выразил мнение Денис Соболев.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте