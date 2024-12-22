Денис Соболев поздравил пензенских энергетиков

22.12.2024 | 10:44

В воскресенье, 22 декабря, председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником.

Он отметил, что энергетики несут трудовую вахту в любое время суток, в будни и выходные, при любой погоде, и пожелал им крепкого здоровья, счастья, ярких позитивных событий в жизни, безаварийной работы и успехов во всех начинаниях.

«От вашего профессионализма и опыта зависят стабильная и бесперебойная работа государственных учреждений, предприятий, социальных объектов, работа общественного транспорта, тепло и уют в домах горожан, а также качество жизни каждого человека. И я говорю вам спасибо за нелегкий труд!

Убежден, что и впредь профессионализм и высокое чувство ответственности поможет вам достойно и на высоком уровне справляться со всеми производственными задачами», - выразил мнение Денис Соболев.