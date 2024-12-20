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Общество

В Пензенской области остаются 136 эвакуированных белгородцев

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В Пензенской области остаются 136 белгородцев, среди которых 38 детей. Такие цифры в пятницу, 20 декабря, назвал губернатор Олег Мельниченко.

Людей эвакуировали, чтобы спасти от бесконечных обстрелов, на родной земле они практически ежедневно подвергались опасности.

Глава Белгородского региона Вячеслав Гладков, с которым Мельниченко встретился в Москве, поблагодарил за теплый прием граждан и оказанную поддержку.

Прибывшие (а среди них есть и куряне) обживаются в Пензенской области: дети ходят в школу и посещают сады, взрослые устроились на работу.

Они благодарны за помощь, но все же строят планы по возвращению домой.

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