Из квартир в Спутнике открываются живописные виды

20.12.2024 | 14:12

Холдинг «Термодом» предлагает квартиры в самом высоком жилом доме Пензенской области - монолитном «Атласе» ЖК «Созвездие» *.

В продаже - 4-комнатные квартиры со свободной планировкой площадью до 120 кв. м. Для комфорта большой семьи здесь предусмотрены 2 раздельных санузла, встроенные напольные конвекторы, хорошая шумоизоляция, надежная металлическая входная дверь.

Особенность, которая не останется незамеченной: через стеклянные стены открываются панорамы на Город Спутник и его живописные окрестности.

О том, какие помещения имеются в наличии, на какие из них действуют рассрочки и чем еще может заинтересовать «Созвездие», расскажут специалисты холдинга «Термодом». Предлагается оставить заявку здесь или обратиться в офисы продаж.

* Застройщики ЖК «Созвездие» - ООО СЗ «Созвездие», ООО СЗ «Созвездие-2», ООО СЗ «Сфера» и ООО СЗ «Строймашкапитал». Проектные декларации размещены на сайте https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.